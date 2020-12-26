Крым без воды: как оккупанты проваливают все попытки напоить полуостров

Этот год в оккупированном Крыму выдался слишком засушливым. Ежегодно запасы воды можно было пополнять из Северо-Крымского канала, но Украина перекрыла его с началом российской оккупации. Чтобы получить воду, кремлевские марионетки бурили скважины и планировали стрелять по облакам. Теперь выход из водного кризиса оккупанты видят в строительстве установки для опреснения воды.

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Насколько это реально – узнавала корреспондент "Сегодня" Эльвина Сейтбуллаева.

В Ялте воду дают в шесть утра и в 9 вечера. За это время даже не успевают постирать или помыться.

"Воду, когда начинают давать, идет вода рыжая, ее невозможно пить, минут 40-50 нужно ждать, чтобы ее слить, получается потеря воды идет", – говорит житель Ялты Александр Шпякин.

В некоторых регионах оккупированного полуострова и вовсе нет графика подачи воды. В Керчи покупают как питьевую, так и техническую воду. Этот год выдался настолько засушливым, что на полуострове четыре водохранилища почти исчезли и еще два – обмелели. Поэтому начались перебои с поставками воды в Керчь, Ялту, Бахчисарай и Симферополь. Северо-Крымский канал не пополняет рек и водохранилищ полуострова от начала русской оккупации.

Оккупанты делали скважины, планировали перекачать воду из Краснодарского края. Сейчас выход из водного кризиса видят в установках опреснения. Но это забота не о потребности населения, а о потребности российских военных.

"Крым в лице господина Аксенова настаивает, чтобы оно таки строилось, Москва уже сомневается, и сам Путин говорит, что это слишком дорого и это невозможно. Я думаю, что это серединка на половинке. Будут построены опреснители как такое резервное оборудование для решения проблемы в наиболее критических местах для россиян. То есть это военно-морская база в Севастополе, это места базирования крупных подразделений, это Керчь, конечно, Симферополь, где находится все чиновничество, которое в Крым прибыло, и там наибольшее перенаселение", – поясняет журналистка-расследователь Валентина Самар.

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Какие компании будут устанавливать опреснительные установки в Крыму, пока неизвестно. Россия технологий таких не имеет, поэтому будет приглашать иностранцев, как это было при строительстве Керченского моста. Вероятных иностранных подрядчиков, которые возьмутся за проект опреснения воды в Крыму, уже разыскивает Министерство иностранных дел Украины, чтобы заблокировать их работу.

"Для питьевой потребности местной крымской воды достаточно, но для этого нужно вложить деньги в инфраструктуру в переброску этой воды, потому что в одних регионах это избыток, в других – недостаток. Она неравномерно распределена, ее нужно перераспределять. Это финансовые расходы, которые должен будет понести оккупант", – комментирует экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

Содержать полуостров, который Кремль за семь лет почти превратил в военную базу, России становится все дороже. Даже если оккупанты установят опреснители, для сельского хозяйства Крыма этой воды не хватит.

В октябре 2020 оккупанты заявляли о намерении в течение двух лет построить в Крыму установку по опреснению морской воды, которая обойдется российскому бюджету в 8,2 млрд рублей (около 3 млрд грн). Считается, что в 2022 году комбинат даст всему Крыму 20 тыс. кубометров воды в сутки и столько же – Севастополю, где расположена база Черноморского флота РФ.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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