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Крым без воды. Как высыхает самое большое водохранилище полуострова (фото)

10 ноября, 14:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вода в скважинах также на исходе

В оккупированном Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением. Еще в 29 населенных пунктов подают воду по графику или подвозят машинами. Тем временем водохранилища на полуострове стремительно высыхают.

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Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что дебет скважин – объем воды, взятый из скважины за единицу времени – уменьшился.

Кроме того, из-за из-за отсутствия осадков и небывалой засухи, водохранилища полуострова стремительно мелеют. Только за один месяц водохранилище в Изобильном под Алуштой уменьшилось почти на 1 млн кубометров. Сейчас оно наполнено менее, чем наполовину, при объеме в 13,25 млн кубических метров.

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Также пересохла река Улу-Узень, которая впадает в Изобильненское водохранилище.

Напомним, что в Симферополе воду по графику будут подавать еще как минимум год. Ведь водных запасов вокруг города нет.

Кроме того, в Крыму воду для Севастополя хотят качать из озера с рыбой.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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