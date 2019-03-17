"Крым. Оккупированные": как изменилась жизнь крымчан после аннексии

Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове

"Крым. Оккупированные": как изменилась жизнь крымчан после аннексии 2019-03-17T00:26:09+02:00 Крым Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове

Как изменилась жизнь крымчан после оккупации Россией.

Об этом в четверг, 21 марта, смотрите в совместном проекте Сегодня и Радио Свобода "Крым. Оккупированные" сразу после программы Сегодня и Контроллер. Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове – о тех, кто не устал бороться, или наоборот – смирился с пророссийским режимом.

Как известно, 27 февраля исполнилось ровно 5 лет с того момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Газета "Сегодня" пообщалась с крымчанами и выяснила, от чего страдают жители полуострова.

Напомним, недавно Порошенко показал видео о том, как при аннексии Крыма Россия прикрывалась "живым щитом". Аннексию Россией Крыма президент Петр Порошенко назвал не только актом агрессии, но и самым тяжким международным преступлением.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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