Крым – пороховая бочка Европы: как Путин превратил полуостров в оружейный склад (инфографика)

Некоторые виды российских вооружений в Крыму способны переносить ядерные боеголовки, атакуя с неба, с земли и с водной поверхности

С момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия резко увеличила свое военное присутствие в Черноморском регионе – последние пять лет Кремль последовательно улучшал свой военный потенциал, говорится в докладе Atlantic Council.

В частности, в 2,5 раза увеличилась численность военного контингента РФ на полуострове – с 12,5 до 32 тыс. (и в планах Кремля достичь показателя в 43 тыс. в 2025 году).

Кроме того, над Черным морем действует комплексная система ограничения и воспрещения доступа и маневра A2/AD, которая включая в себя береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Они могут поражать корабли в Черноморских проливах, а также портах Украины и трех стран НАТО: Румынии, Болгарии и Турции.

Противовоздушная оборона осуществляется системами С-400 и зенитными ракетными установками "Панцырь С1".

Основные мести дислокации наземных военных компонентов РФ в Крыму – в Севастополе, Евпатории, Бахчисарае, Симферополе, Перевальном и Феодосии.

Кроме того, Владимир Путин перебросил на 37-ую авиабазу в Гвардийском на аннексированном полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые могут охватывать всю Западную Европу.

Также в Крыму дислоцированы три российских фрегата и шесть подводных лодок, на вооружении которых стоят крылатые ракеты "Калибр". На них не распространяется действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое не затрагивает ракеты морского базирования.

Еще одна потенциальная угроза – ядерная, так как Россия продолжает обновлять ядерный объект "Феодосия-13", на котором до подписания Украиной Будапештского меморандума в 1994 году, находились ядерные бомбы.

Некоторые виды вооружений в Крыму способны быть носителем ядерных боеголовок, атакуя с неба (Ту-22М3), с земли ("Бастион") и с водной поверхности (ракеты "Калибр").

Напомним, о наличии российского ядерного оружия в Крыму ранее заявлял Мустафа Джемилев.

Кроме того, в этом году экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев насчитал на оккупированном полуострове до 30 тыс. российских солдат.

В то же время, как мы уже писали, в прошлом году на аннексированном полуострове находились почти 23 тыс. солдат России.