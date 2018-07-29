Крым снова затопило – улицы превратились в реки: появились впечатляющие фото

Люди иронизируют, что теперь, наконец, на оккупированном полуострове появилась вода

Стихия продолжает бушевать не только на материковой Украине, но и в оккупированном Крыму. Там после сильных дождей дороги превратились в реки.

Пользователь сети и блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что затопленных улицах в Судаке, Ялте, Береговом, что под Феодосией, в Евпатории.

Ввиду недавних сообщений о засухе пользователи сети иронизируют, что теперь, наконец, на оккупированном полуострове появилась вода.

"Спасите, помогите. Керченское шоссе дом 20.Полтавский рынок. Тонем. Из подъезда выйти невозможно, по рынку – вплавь, двор – наводнение".

"Хорошо помолились, будет чем напиться и помыться".

"Подземный переход в центре Ялты. После сильного дождя так всегда, но в этот раз это что- то".

Подземный переход в центре Ялты.После сильного дождя так всегда,но в этот раз -это что- то! pic.twitter.com/VzApD26bBk — Крым.Ялта.UA (@JEz8Kf3lQNtadIp) 29 июля 2018 г.

"А говорят в Крыму воды нет...".

Напомним, в середине июля мы уже писали о потопе в Крыму. Непогода превратила населенные пункты полуострова в Венецию. В сети люди шутили, что пора бы крымчанам заказывать не такси, а гондолы.

25 июля Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы были затоплены, люди ходили по колено в воде, а где-то и по пояс.