Крым снова затопило – улицы превратились в реки: появились впечатляющие фото

Сегодня, 16:39

Люди иронизируют, что теперь, наконец, на оккупированном полуострове появилась вода


Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Стихия продолжает бушевать не только на материковой Украине, но и в оккупированном Крыму. Там после сильных дождей дороги превратились в реки.

Пользователь сети и блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что затопленных улицах в Судаке, Ялте, Береговом, что под Феодосией, в Евпатории.

Ввиду недавних сообщений о засухе пользователи сети иронизируют, что теперь, наконец, на оккупированном полуострове появилась вода.

"Спасите, помогите. Керченское шоссе дом 20.Полтавский рынок. Тонем. Из подъезда выйти невозможно, по рынку – вплавь, двор – наводнение".

"Хорошо помолились, будет чем напиться и помыться".

"Подземный переход в центре Ялты. После сильного дождя так всегда, но в этот раз это что- то".

"А говорят в Крыму воды нет...".

Напомним, в середине июля мы уже писали о потопе в Крыму. Непогода превратила населенные пункты полуострова в Венецию. В сети люди шутили, что пора бы крымчанам заказывать не такси, а гондолы.

25 июля Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы были затоплены, люди ходили по колено в воде, а где-то и по пояс.
Крым, дождь, улицы, потоп, непогода

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Источник:

"Сегодня"

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