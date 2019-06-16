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Крымчан будут спрашивать о цели поездки при въезде на материковую Украину

16 июня, 10:33

Мониторинг будет проходить в форме анонимного анкетирования

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба.

При въезде жителей аннексированного Россией Крымана материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут проводить мониторинг целей поездок. Об этом сообщил первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает Крым.Реалии.

Мониторинг будет проводиться в форме анонимного анкетирования.

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предыдущие мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается по решению проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – рассказал Куркчи.

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.

Напомним, в оккупированном Армянске российские пограничники незаконно задержали двоих украинцев, разыскиваемых по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России.

Кроме этого, мы сообщали, что за май 2019 года административную границу с Крымом пересекли около 197 тысяч украинцев, что всего на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Такое увеличение не является существенным, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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Тег Крым, пограничники, МинВОТ

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Источник:

Крым.Реалии

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