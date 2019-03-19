Крымчане считают главной проблемой катастрофический рост цен

Снижается только ценность Крыма для России, уверены на полуострове

Фото: Getty Images

Крымчане считают главной проблемой катастрофический рост цен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg 2019-03-19T17:11:00+02:00 Крым Снижается только ценность Крыма для России, уверены на полуострове

Пять лет российской оккупации не привели Крым к экономическому процветанию. Этой точки зрения придерживаются большинство жителей полуострова.

Как сообщает Информационно сопротивление, ссылаясь на подготовленную оккупационными властями информационно-аналитическую справку "Общественное мнение о социально-экономической ситуации в стране", недовольны своим материальным положением 65,8% жителей оккупированного Крыма и 67.3% — города Севастополя.

Таки данные были получены в ходе исследования в ноябре 2018 г. 31.3% и 26.2% опрошенных соответственно констатировали, что с июня по ноябрь прошлого года ситуация стремительно ухудшалась.

Основной проблемой большинство людей считают катастрофический рост цен на товары и услуги (Крым -82.2%, Севастополь – 74,9% опрошенных).

Также мечты крымчан о лучшей жизни разрушил низкий уровень доходов (в целом об этом высказались по 66% в Крыму и Севастополе) и убогое медицинское обслуживание (45.85 и 49.5%). При этом для оккупированных территорий АР Крым особенно остро стоит проблема коррупции и взяточничества в "органах власти" (44.8% и 24%).

По состоянию на декабрь 2018 года 52,7% опрошенных в Крыму (в Севастополе – 26,9%) заявили, что в их регионе новые предприятия не создаются (средний показатель по РФ 31,4 %). Еще 12,3% посетовали, что на полуострове закрываются уже существующие предприятия.

Интересно, что жители оккупации начинают осознавать, что никакой ценности для России они не представляют. Так, 70% опрошенных в Крыму и 61,5% в Севастополе уверены, что современный бизнес в РФ ориентирован исключительно на получение прибыли, и лишь 2,3% крымчан и 4.2% севастопольцев верят, что бизнес работает на развитие страны и общества. Средние показатели по России соответственно 60% и 5,3 %.

Как сообщалось, ухудшение качества жизни на полуострове признал самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Также серьезной проблемой для жителей Крымаявляется наплыв "переселенцев" из России.

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