Понаехали: крымчане страдают от наплыва "переселенцев" из России

Аналитики отмечают рост протестного потенциала на полуострове

Фото: AFP

Понаехали: крымчане страдают от наплыва "переселенцев" из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d67/64c/5c8d6764cc39d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d67/64c/5c8d6764cc39d.jpg 2019-03-19T12:58:00+02:00 Крым Аналитики отмечают рост протестного потенциала на полуострове

Одно из стратегических направлений деятельности российской власти в оккупированном Крыму – вытеснение местных жителей с ключевых должностей с заменой их на выходцев из России.

Об этом сообщает Информационно сопротивление, ссылаясь на подготовленную оккурационными властями информационно-аналитическую справку "Общественное мнение о социально-экономической ситуации в стране".

Так, после выборов в Госдуму РФ в сентябре 2016 года на полуострове был полностью заменен руководящий состав госучреждений и "органов власти". Подавляющие большинство "руководителей" были назначены в Крым из РФ.

Перемены коснулись и контингента бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону российских оккупантов.

Значительная часть бывших военнослужащих ВМСУ, изменивших присяге и перешедших на службу в ВМФ РФ, на данный момент служат на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ. В СМИ и соцсетях неоднократно мелькали сообщения о том, что там к ним относятся как к предателям.

Среднее и высшее командное звено ЧФ ВМФ РФ в Крыму состоит из назначенцев с других флотов страны-оккупанта.

Практически все значимые структуры полуострова контролируются российскими спецслужбами.

Но самое заметное явление для каждого рядового крымчанина – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь перебрались на проживание порядка 20 тысяч человек. Симферополь задыхается от еще 50 тысяч "понаехавших" граждан РФ.

На этом фоне в июне-ноябре 2018 года было зафиксировано существенное возрастание протестного потенциала. В социальных сетях несложно проследить возрастание градуса ненависти к россиянам, которые чувствуют себя в Крыму "хозяевами".

Как сообщалось, Евросоюз проведет заседание, посвященное пятилетию оккупации Крыма.

Также Украина призвала государства-члены ООН продолжать давление на Россию в связи саннексией Крыма.

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