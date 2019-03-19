Понаехали: крымчане страдают от наплыва "переселенцев" из России
Аналитики отмечают рост протестного потенциала на полуострове
Одно из стратегических направлений деятельности российской власти в оккупированном Крыму – вытеснение местных жителей с ключевых должностей с заменой их на выходцев из России.
Об этом сообщает Информационно сопротивление, ссылаясь на подготовленную оккурационными властями информационно-аналитическую справку "Общественное мнение о социально-экономической ситуации в стране".
Так, после выборов в Госдуму РФ в сентябре 2016 года на полуострове был полностью заменен руководящий состав госучреждений и "органов власти". Подавляющие большинство "руководителей" были назначены в Крым из РФ.
Перемены коснулись и контингента бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону российских оккупантов.
Значительная часть бывших военнослужащих ВМСУ, изменивших присяге и перешедших на службу в ВМФ РФ, на данный момент служат на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ. В СМИ и соцсетях неоднократно мелькали сообщения о том, что там к ним относятся как к предателям.
Среднее и высшее командное звено ЧФ ВМФ РФ в Крыму состоит из назначенцев с других флотов страны-оккупанта.
Практически все значимые структуры полуострова контролируются российскими спецслужбами.
Но самое заметное явление для каждого рядового крымчанина – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь перебрались на проживание порядка 20 тысяч человек. Симферополь задыхается от еще 50 тысяч "понаехавших" граждан РФ.
На этом фоне в июне-ноябре 2018 года было зафиксировано существенное возрастание протестного потенциала. В социальных сетях несложно проследить возрастание градуса ненависти к россиянам, которые чувствуют себя в Крыму "хозяевами".
Как сообщалось, Евросоюз проведет заседание, посвященное пятилетию оккупации Крыма.
Также Украина призвала государства-члены ООН продолжать давление на Россию в связи саннексией Крыма.
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