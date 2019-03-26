Крымские экологи выкопали на субботнике молодой скелет

Останки человека найдены в ходе квеста "Чистые игры"

Фото: Pixabay

Крымские экологи выкопали на субботнике молодой скелет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/d9a/e02/5c4d9ae02f762.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/d9a/e02/5c4d9ae02f762.jpg 2019-03-26T17:35:00+02:00 Крым Останки человека найдены в ходе квеста «Чистые игры»

В Крыму на берегу озера Мойнаки, между Евпаторией и посёлком Заозёрное, участники экологического квеста "Чистые игры" обнаружили человеческие останки.

Как пишет ForPost, об этом сообщил руководитель так называемого "следственного отдела по Евпатории главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым" Дмитрий Кемайкин.

"Скелетированный труп <мужчины>, завёрнутый в полиэтилен, нашли в воскресенье, 24 марта, участники субботника. Сначала они обнаружили череп, а когда мы приехали, был раскопан труп целиком. Сейчас проводится доследственная проверка по данному факту", — сказал он.

По предварительным данным, с момента смерти мужчины (пол был определён сразу по анатомическим признакам) прошло не менее трёх лет. Точный возраст погибшего устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что это был не старый человек. Больше информации даст ряд экспертиз, на которые уже отправили останки.

Как сообщалось, в Севастополе археологи начинают исследования в городских бухтах с целью найти порт древнего Херсонеса.

Также сообщалось, что Украина ввела санкции против археологов, проводящих незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

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