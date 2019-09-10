Крымские полицейские объявили в розыск трех подозреваемых в похищении Героя Украины Аметова

​В марте 2014 года 39-летний Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся

Иллюстрация / Фото: Pexels

Полиция Автономной Республики Крым объявила в розыск двух участников т. н. "Самообороны Крыма" и бывшего военнослужащего Вооруженных сил России по подозрению в похищении и убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова. Об этом сообщает сайт полиции АР Крым.

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также трех человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета Министров. Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма", 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г. р.", – говорится в сообщении.

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Полиция АРК назвала фамилии подозреваемых из "Самообороны Крыма" – Александр Баглюк и Александр Руденко.

На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146, ч. 3 и ст. 260, ч. 2 УК Украины (грозит до 10 лет лишения свободы). Получены санкции суда на задержание подозреваемых. Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыткам офицеров "Альфы" СБУ.

Прокуратура АР Крым 10 сентября сообщила о раскрытии убийства в ходе российской аннексии Крыма крымскотатарского активиста Решата Аметова.

По версии прокуратуры, после совершения указанного преступления подозреваемый покинул АР Крым, участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР" и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление, связанное с организацией похищения трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".

Ранее сообщалось, что 22 августа трем неназванным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Объявлен международный розыск подозреваемых.

​В марте 2014 года 39-летний житель симферопольского микрорайона Марьино, отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против аннексии Крыма российскими войсками, на площади Ленина перед зданием правительства Крыма. На видео запечатлен и момент, когда несколько представителей "самообороны" Крыма скручивают ему руки и сажают в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти, как установили позже, стало ножевое ранение в область глаза.

В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины посмертно.

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