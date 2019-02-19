Предатель обвинил крымских татар в "неправильной" трактовке событий Второй мировой

Сергей Цеков информацию об изъятии пособия из школ региона опроверг

Фото: Sputnik.

Предатель обвинил крымских татар в "неправильной" трактовке событий Второй мировой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bae/5f9/5c6bae5f908be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bae/5f9/5c6bae5f908be.jpg 2019-02-19T09:21:00+02:00 Крым Сергей Цеков информацию об изъятии пособия из школ региона опроверг

В оккупированном Крыму продолжается скандал вокруг учебного пособия по истории полуострова для 10 класса средних школ. Речь идет о том, что число коллаборационистов среди крымских татар якобы достигало 20 тысяч человек.

Внимание к пособию, выпущенного издательством "Просвещение", привлек в конце прошлой неделе т.наз. "депутат Госдумы от Крыма" Руслан Бальбек. Он заявил, что крымские татары представлены в нем как коллаборационисты и пособники немецких оккупантов, при этом факты о вкладе крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне отражения не нашли. В связи с этим Совет крымских татар попросил незаконного "премьер-министра" Сергея Аксенова изъять пособие из школ и библиотек региона. А Руслан Бальбек сообщил, что отправит пособие на культурологическую и лингвистическую экспертизу.

Однако авторы учебного пособия, предисловие к которому подписал сам Сергей Аксенов, утверждают, что исторические факты отображены достоверно. Речь, в частности, идет о том, что число коллаборационистов среди крымских татар достигало 20 тысяч человек.

Авторов пособия поддержал т.наз. "сенатор от Крыма" Сергей Цеков, который тоже входил в редакционный совет по подготовке учебного пособия.

"Часть про крымских татар соответствует действительности, там ничего не придумано", – заявил Цеков.

"Проблема крымских татар заключается в том, что они никак не могут сами дать оценку тому, что происходило в годы войны в Крыму. Они постоянно говорят о незаконной депортации и не говорят о том, что на самом деле происходило в Крыму в 1941-1944 году. Не говорят ни о мусульманских комитетах, ни о других образованиях, формировавшихся по национальному признаку. В те годы они оказались заложниками, пошли на поводу мусульманских комитетов, во время Украины шли на поводу у "Меджлиса". Эти структуры, верхушка крымско-татарского народа постоянно подставляют свой собственный народ, а народ не может дать им оценку. А необходимость разговора, что и видно в связи с шумом по поводу учебника, явно назрела", – заявил предатель.

Бальбек утверждает, что раскритикованное им пособие изымут из школьных и публичных библиотек Крыма. По словам сообщника оккупантов, он уже встречался с "главой" Крыма Сергеем Аксеновым и обсудил данный вопрос. "Решение принято. Эти пособия будут изъяты из учебных учреждений республики", – цитируют СМИ Бальбека.

В то же время Сергей Цеков информацию об изъятии пособия из школ региона опроверг. Работы тех же авторов по истории Крыма для младших классов есть в продаже – и книги эти тоже подписаны как "учебное пособие".

Напомним, новый учебник истории Крыма за 10 класс, который может появиться в школах аннексированного Россией полуострова уже 1 сентября, разжигает ненависть к крымским татарам, утверждают правозащитники.

Как мы писали ранее, в оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в прошлом мае.

К тому же, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озвучила ряд нарушений международного права в оккупированном Крыму, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.

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