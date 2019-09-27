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Крымские ученые обнаружили рыбу в слоях моря, которые считали необитаемыми

27 сентября, 17:20

Исследования ученых проводились многие годы и завершились успехом

/ Фото: Pixabay

Крымские ученые обнаружили рыб в толще водных масс Черного моря, которые раньше считались необитаемыми. Об этом сообщили в исследовательском центре "Институт биологии южных морей", сообщает "Интерфакс".

"В придонном слое, непосредственно в месте контакта переходного слоя с дном, обнаружены стаи рыб – мерланга и шпрота, иногда в виде чрезвычайно плотных агрегаций, а также медузы и гребневики", – говорится в сообщении.

Научные изыскания, посвященные изучению глубинного биологически деятельного слоя, располагающегося в толще водных масс Черного моря – в зоне смешения его поверхностных и глубоководных сероводородсодержащих вод, продолжались многие годы.

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В современной научной литературе природное образование называют "хемоклином" или "редокс-зоной". Это уникальный объект, не имеющий сопоставимых по масштабу аналогов в Мировом океане.

Одной из задач исследований был поиск в глубинном деятельном слое физиологически активных форм жизни. К моменту начала работ об этом имелись лишь отрывочные сведения.

Работы в хемоклине проводились у побережья Турции, Крыма и Кавказа. Везде получены похожие результаты: у склона дна обнаружили "мощный пик численности и биомассы бентосных организмов – бактерий, инфузорий, нематод и других".

"Можно считать установленным фактом, что повсеместное присутствие скоплений донной фауны в хемоклине в исследованных районах должно быть характерно в целом для глубоководной части черноморского бассейна и проявляется данный феномен у нижней краевой зоны шельфа в виде пояса плотных поселений зообентосных организмов и сосредоточения хищников, вероятно, их потребляющих", – отметили ученые.

Напомним, ранее в Джарылгачском заливе Черного моря вблизи поселка Лазурное спасатели освободили дельфина, который застрял на мели.

"Спасатели увидели дельфина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Со временем дельфин успокоился, спасатели схватили его кошмой и начали транспортировать в открытое море, а добравшись до открытого моря, дельфина отпустили", – сообщали в ГСЧС

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Крым Черное море ученые

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