Крымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19

Данную вакцину якобы можно будет вдыхать

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского утверждают, что разработали новую вакцину от коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на "РИА Новости".

"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", – сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок

По его словам, данную вакцину можно принимать интраназально, то есть вдыхать.

Исследователи университета, который подчиняется оккупационным властям Симферополя, готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения финансирования.

В тренде В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)

Реклама

Ранее мы сообщали, что Путин похвастался созданием второй вакцины от коронавируса.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность закупки российской вакцины от COVID-19.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама