"Крымский Чернобыль": появились новые жуткие кадры с "Титана" в Армянске

Всего за несколько дней территория "Крымского титана" сильно изменилась, природа вымирает

Ситуация с химической катастрофой в оккупированном Крыму ухудшается, территория вокруг завода "Крымский титан" выглядит удручающе. В сети появились новые кадры от "Dronarium Украина" с эпицентра событий.

Отметим, что всего за несколько дней природа территории завода изменилась кардинально.

"На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем". Да, это крымский "Титан", и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября", – говорится в сообщении.

Отметим, что всего несколько дней назад, 4 сентября, в сети было опубликовано видео с беспилотника из эпицентра катастрофы – "Крымского титана". На кадрах вокруг кислотоотстойника еще была зеленая трава.

Как рассказывали в пресс-службе МВД, спасатели очистили 234 км херсонских дорог от опасных химических веществ. Содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм, объяснили силовики.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.