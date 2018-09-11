"Крымский Чернобыль": появились новые жуткие кадры с "Титана" в Армянске

Сегодня, 15:28

Всего за несколько дней территория "Крымского титана" сильно изменилась, природа вымирает


Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Ситуация с химической катастрофой в оккупированном Крыму ухудшается, территория вокруг завода "Крымский титан" выглядит удручающе. В сети появились новые кадры от "Dronarium Украина" с эпицентра событий.

Отметим, что всего за несколько дней природа территории завода изменилась кардинально.

"На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем". Да, это крымский "Титан", и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября", – говорится в сообщении.

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Отметим, что всего несколько дней назад, 4 сентября, в сети было опубликовано видео с беспилотника из эпицентра катастрофы – "Крымского титана". На кадрах вокруг кислотоотстойника еще была зеленая трава.

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Как рассказывали в пресс-службе МВД, спасатели очистили 234 км херсонских дорог от опасных химических веществ. Содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм, объяснили силовики.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.
Крым, катастрофа, Чернобыль, Армянск, Крымский титан

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Источник:

"Сегодня"

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