Крымский мост можно относить к группе риска – эксперт

Построенный Россией объект требует спецмер по безопасности и эксплуатации, но когда он рухнет, пока неясно

Мост через Керченский пролив, который возвела Россия с территории РФ в оккупированный Крым, является в большей мере политическим проектом Кремля, нежели прочным и безопасным инженерным сооружением.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, оценивая потенциальные риски и угрозы разрушения объекта.

"Вопрос с Крымским мостом довольно сложен, ведь известно, что там – крайне сложные метеорологические условия. Там – интенсивное судоходство, и все это требует специальных мер безопасности и эксплуатации. Понятно, что мост является более политическим проектом, но то, что он требует особых технических условий эксплуатации, сейчас станет для всех очевидным", – отметил эксперт.

Сергиенко добавил, что российские инженеры, которые взялись за такое сложное строительное задание, должны были бы просчитать природный фактор, в том числе, с учетом истории с разрушением моста через Керченский пролив в 1945 году. Поэтому, по его мнению, не следует делать безосновательные прогнозы относительно быстрого разрушения построенного Россией объекта.

"Думаю, что такого рода риски конструкторы закладывали. Но это – очень длинный мост, который требует на сегодняшний день особых условий эксплуатации. Ведь его длина – не 500 метров и не километр (длина Крымского моста – 19 км. – Авт.) Безусловно, что этот мост можно отнести к условной группе рискованных объектов для эксплуатации и безопасности людей. У нас на постсоветском пространстве нет опыта эксплуатации таких длинных мостов. Например, в Китае, Северной Америке такие длинные мосты есть. Но, опять-таки, в этих случаях нужно смотреть, какие там климатические условия и какие угрозы. Может там – технические угрозы на первом месте, или природные факторы, например, ураганы и т.д. Но понятно, что там – совсем другие условия эксплуатации", – пояснил он.

Тем не менее, по словам Сергиенко, у Киева на сегодняшний день нет достаточной и достоверной информации, чтобы делать категорические выводы и прогнозы об опасности объекта, его нынешнем техническом состоянии и прогнозировать, когда мост или его отдельные конструкции рухнут.

Как сообщалось, 8 сентября штормом в акватории Керченского пролива был сорван с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство Крымскому мосту на участке между островом Коса Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста.

Напомним, опасения по поводу того, что Керченский мост, торжественно открытый лично президентом Путиным, обрушится, не "отстояв" свой положенный срок, есть у российских ученых.

Также мы писали, что Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.