Крымский мост снова "расходится": в сети появились фото

В сети показали фото Крымского моста с не состыкованными деталями

Фото: AFP

Крымский мост снова "расходится": в сети появились фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1a3/b3d/5c41a3b3d8dd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1a3/b3d/5c41a3b3d8dd3.jpg 2019-02-16T13:23:00+02:00 Крым В сети показали фото Крымского моста с не состыкованными деталями

На Крымском мосту, построенном оккупантами через Керченский пролив для железнодорожного сообщения, возникли очередные проблемы – в сети заметили расхождение пролетов. Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Попилодром Ротенбергов. У кого глаз инженерный, любуйтесь ГОСТами РФ", – написала автор, намекая на крупные хищения "друзей Путина", братьев Ротенбергов, которых выбрали подрядчиками этого строительства.

По словам комментаторов, на фото видно серьезные нарушения технологии строительства.

"Там пролеты не сходятся, швеллера не состыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", – отметили комментаторы.

Ранее сообщалось, что Керченский мост, который уже начал проседать, продолжает терпеть "бедствие". На незаконно построенном Россией объекте заметили три критических участка, на которых проблемы с опорами.

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В комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, к чему могут привести смещения Керченского моста. По данным эксперта, если конструкция будет проседать неравномерно, это может привести к трагедии.

В свою очередь архитектор Георгий Духовичный нам рассказал, что, по его мнению, мост долго не простоит. На месте сооружения Керченского моста вообще не должно было ничего строится. Теперь же нужно постоянно следить за объектом, чтобы не допустить трагедии и жертв.

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