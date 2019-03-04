"Кто следующий?": в Польше появились плакаты против оккупации Крыма
Неизвестные авторы намекнули, что любая страна может быть следующей в списке агрессии Кремля
В польской столице появились плакаты в поддержку целостности Украины и против российской агрессии.
В частности, плакаты неизвестных авторов напоминают о начале оккупации Россией украинского Крыма, сообщила на своей странице в Facebook лидер организации "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.
"20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского Крыма. Какую страну Путин атакует следующей?" – гласит текст на плакате.
Также на листах указан хештег #LiberateCrimea – название международной акции, участники которой добиваются прекращения российской аннексии полуострова и возвращения его в состав Украины.
Напомним, ранее в Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой подписали и развернули около Бранденбургских ворот гигантский крымскотатарский флаг.
Мы также писали, что группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.
Кроме того, сообщалось о демонстрации украинской диаспоры в Брюсселе, которая призвала вернуть Крым и освободить пленных моряков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Кто следующий?": в Польше появились плакаты против оккупации Крыма". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Кремлевские бандиты, верните украденное": в Стамбуле прошла акция против российской аннексии Крыма
Сотни участников акции держали в руках плакаты: "Путин – руки прочь от Крыма"
Аресты, преследования и запреты: преступления России в Крыму за год
Политически мотивированное преследование, нарушение права на свободу религии и передвижений – только часть всех преступлений
Порошенко поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку украинской резолюции
Президент отметил, что резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля
Дипломаты напомнили французскому агентству: Крым – это Украина
На одной из инфографик AFP закрасило полуостров в цвета оккупировавшей его России