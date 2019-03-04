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"Кто следующий?": в Польше появились плакаты против оккупации Крыма

Сегодня, 17:47

Неизвестные авторы намекнули, что любая страна может быть следующей в списке агрессии Кремля

Фото: facebook.com/Sitmaxi
Фото: facebook.com/Sitmaxi.
"Кто следующий?": в Польше появились плакаты против оккупации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d46/484/5c7d46484ffd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d46/484/5c7d46484ffd7.jpg Крым Неизвестные авторы намекнули, что любая страна может быть следующей в списке агрессии Кремля

В польской столице появились плакаты в поддержку целостности Украины и против российской агрессии.

В частности, плакаты неизвестных авторов напоминают о начале оккупации Россией украинского Крыма, сообщила на своей странице в Facebook лидер организации "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

"20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию украинского Крыма. Какую страну Путин атакует следующей?" – гласит текст на плакате.

Также на листах указан хештег #LiberateCrimea – название международной акции, участники которой добиваются прекращения российской аннексии полуострова и возвращения его в состав Украины.

Напомним, ранее в Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой подписали и развернули около Бранденбургских ворот гигантский крымскотатарский флаг.

Мы также писали, что группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Кроме того, сообщалось о демонстрации украинской диаспоры в Брюсселе, которая призвала вернуть Крым и освободить пленных моряков.

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Тег Польша, варшава, агрессия России, аннексия Крыма, флешмоб

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