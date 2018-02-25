Курортная "зона": сеть насмешили фото из оккупированного Крыма

Автовокзал в Евпатории теперь больше напоминает вольер. Соответствующие фото разместили в сети местные жители. В частности, на снимках запечатлены предпринятые меры безопасности – территория обнесена забором, который больше напоминает вольер.

"Очередное улучшение городской среды. Нет, товарищи, я все понимаю, но это? Это просто не в какие ворота не лезет! Привет курортному сезону!", – иронизируют евпаторийцы.

Как сообщалось, Киев 19 февраля подал свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Напомним, как рассказала замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Киев также готовит второй меморандум по данному вопросу, в котором Украина обосновывает свой статус прибрежного государства.

Арбитражное производство против России Украина начала в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав, как прибрежного государства, в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Как заявляла ранее Зеркаль, Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, считает себя практически неприкосновенной и цинично рассчитывает на свою безнаказанность за грубые нарушения международного права.