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Курортный парк в Крыму превращается в руины: видео

14 июля, 16:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Саках рассказали о плачевном состоянии крупной "зеленой" зоны

В оккупированном Крыму, где ранее сняли на видео мощный смерч, на территории парка в поселке Саки показали, как разрушается памятник садово-парковой культуры.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Некоторые корпуса, особенно санатория "Саки", превратились в настоящие руины посреди старинного парка. Да и сам курортный парк давно не блещет былой красотой: некоторые реликтовые деревья погибли или погибают, искусственные пустые водоемы заросли, коммуникации прогнили и даже представляют угрозу здоровью людей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что курортный парк примыкает к Сакскому лечебному озеру и является самой большой зеленой зоной районного центра.

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В 1964 году парку был присвоен статус памятника садово-парковой культуры государственного значения, а сейчас это "особо охраняемая природная территория".

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Начали закладывать парк рядом со знаменитым соленым целительным водоемом весной 1891 года. Перед этим завезли чернозем с материковой Украины. За три последующих года было высажено более девяти тысяч деревьев и кустарников – 78 засухоустойчивых видов из Европы, Средиземноморья, Северной Америки, Китая и Японии.

В парке обустроили три озера, фонтаны, греческую беседку, арочные мостики. Освободившуюся при этом землю использовали для создания холма, на котором высадили хвойные и лиственные кустарники.

Напомним, ранее бывший президент России Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост главы правительства, находясь в Крыму, на жалобы местных жителей ответил уже крылатой фразой: "Денег нет, но вы держитесь. Всем хорошего настроения".

Смотрите также видео заявления спикера ВР Дмитрия Разумкова об оставке Медведева с должности премьер-министра РФ:

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