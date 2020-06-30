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Курортный сезон у оккупантов не задался: в сеть попали фото безлюдных пляжей Крыма

30 июня, 15:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местные базы отдыха хотят принимать отдыхающих

Несмотря на то, что курортный сезон в оккупированном Крыму из-за эпидемии коронавируса уже сорвался, местные базы отдыха все равно хотят принимать отдыхающих.

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Как рассказал так называемый глава Минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко, ему уже поступили сотни заявок от объектов курортной сферы.

"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", – рассказал представитель оккупантов.

Впрочем, пляжный сезон в Крыму очевидно уже потерпел крах. К примеру, в сети появились фото из камер наблюдения на пляжах полуострова. Побережья, которые раньше были "усыпаны" туристами, сейчас пустуют.

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Также мы рассказывали, что из-за засухи в Крыму массово мелеют рекии водохранилища.

Кроме того, смотрите, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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