Курортный сезон у оккупантов не задался: в сеть попали фото безлюдных пляжей Крыма

Несмотря на то, что курортный сезон в оккупированном Крыму из-за эпидемии коронавируса уже сорвался, местные базы отдыха все равно хотят принимать отдыхающих.
Как рассказал так называемый глава Минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко, ему уже поступили сотни заявок от объектов курортной сферы.
"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", – рассказал представитель оккупантов.
Впрочем, пляжный сезон в Крыму очевидно уже потерпел крах. К примеру, в сети появились фото из камер наблюдения на пляжах полуострова. Побережья, которые раньше были "усыпаны" туристами, сейчас пустуют.
Также мы рассказывали, что из-за засухи в Крыму массово мелеют рекии водохранилища.
Кроме того, смотрите, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии:
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