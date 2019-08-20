Курортный сезон в Крыму провалился: Турист не просто бедный, он нищий

Отдыхающие и отельеры признали, что сезон на полуострове не удался

Фото: скриншот / Фото: Крым.Реалии

Курортный сезон в оккупированном Крыму захватчики провалили: несмотря на победные заявления кремлевского "наместника" Сергея Аксенова о рекордном количестве отдыхающих, многие пляжи остались полупустыми.

Как сообщили журналисты "Крым.Реалии", многие приезжие жалуются на дороговизну местных рынков и гостиниц, а владельцы отелей сетуют на поведение отдыхающих – они уходят в запой, громят мебель и воруют пульты дистанционного управления, при этом ничего не покупая из-за крайней бедности.

"Пустые кафе, незанятые шезлонги – это разгар высокого сезона в Крыму. Больше всего курортников – на пляжах Ялты и Судака. Хотя многие из них признаются – экономят на всем, чтобы отдохнуть", – отметили корреспонденты.

Так, одна из отдыхающих рассказала, что ее семья весь год собирала деньги, "откладывая по копеечке ежемесячно".

"Огорчила цена за еду, потому что очень дорого, сравнительно с другими городами – там намного дешевле, и можно найти столовые дешевые, кафешки", – добавила другая туристка.

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По словам местных жителей, открытие Крымского моста сезон не спасло.

"Туристов мало, да. Я вот на два дома живу, Москва, Ялта, мне это очень бросается в глаза. Раньше ехало больше людей. Понятно, политически это можно связать. Мост – это, конечно, хорошо, но все равно. То есть это расстояние, и ехать – зачем? А здесь люди деньги любят, но не любят работать", – признался один из них.

Владелец одного из отелей Севастополя признала, что "весь июль, середина лета, самый сезон – просто все стоит пустое".

В социальных сетях отельеры выражаются еще более жестко.

"Нас, отельеров, бесит не то, что они остаются на 2-3 суток, а то, что эти туристы через одного воруют дистанционные пульты от телевизоров и кондиционеров, посуду, хамят персоналу, уходят в запои, громя мебель. А турист не просто бедный – он нищий", – заявил одна из них.

В свою очередь, украинцы в сети напомнили крымчанам о том, что раньше им, по словам президента РФ Владимира Путина, не нравились "пьяные шахтеры", а плохие пробы воды для россиян – не повод отказываться от купания.

Напомним, по данным украинской Госпогранслужбы, желающих попасть в Крым стало меньше.

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