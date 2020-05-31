Курортный сезон в Крыму уже провален – активист о ситуации на полуострове

Курортный сезон в аннексированном Россией Крыму впервые за последние годы может вообще не состояться. Даже если карантин на полуострове будет отменен в ближайшее время. Об этом сайту "Сегодня" рассказали жители Крыма и активисты, которые хоть и выехали из Крыма, но поддерживают связь с местными жителями.

"В этом году в Крыму все достаточно очевидно – курортного сезона не будет даже в том виде, в каком он мог быть, – говорит гражданский активист, переселенец из Крыма Эрфан Кудусов. – В этом году оккупационные "власти" заявили, что сезон может начаться с июля, но в том случае, если карантинные мероприятия будут отменены. Но исходя из того, что Россия находится на 3 месте по числу зараженных коронавирусом (в мире – Ред.), то можно смело утверждать, что сезон будет сдвинут. В свою очередь, для оккупационных "властей" это будет удобным поводом заявить, что они не виноваты, что всему виной коронавирус".

По его словам, за последние годы в туристическую инфраструктуру Крыма не было финансовых вливаний, поэтому и сервис на полуострове оставляет желать лучшего. Это нам подтвердили и местные жители.

"Я каждую неделю общаюсь со своими родными, которые много сезонов подряд принимали у себя туристов. В этом году гостей и, соответственно, денег, не ожидается. Наши постоянные постояльцы на наше приглашение по телефону ответили, что в этом году намерены отдохнуть в Турции. Сказали, что цены в Турции и Крыму почти одинаковые, а сервис значительно отличается", – рассказал нам житель Евпатории, переселенец Александр Хрипаченко.

По его мнению, нынешний сезон станет наихудшим за все последние годы.

"Очевидно, что сезон будет провальным. Из-за карантина и сервиса, который пришел в упадок", – говорит Александр.

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Впрочем, часть крымчан надеется, что определенное число туристов решится приехать в Крым. Как мы выяснили, владельцы жилья в раздумьях – какие устанавливать цены на аренду квартир, домов, комнат и койкомест.

"Из-за нестабильности доллара цена на койкоместо будет не менее 350-400 рублей с человека в сутки. Из-за сумасшедшей конкуренции, "охоты" на туристов многие пока не знают – повышать цены или понижать. Отдельно многие намерены брать плату за купание в душе, за мойку машины. С водой в Крыму проблемы, поэтому каждая услуга теперь имеет свою цену", – рассказал нам житель пригорода Евпатории Михаил.

Напомним, на своей пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании специальной группы для решения крымского вопроса.

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