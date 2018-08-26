Кустурица вновь выступил в оккупированном Крыму

Сегодня, 00:20

На этот раз он устроил импровизированный концерт в пещерном городе Чуфут-Кале

Эмир Кустурица. Фото: архив
Эмир Кустурица. Фото: архив

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица опять выступил в оккупированном Россией Крыму. На этот раз с музыкантами фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra Кустурица устроил импровизированный концерт в пещерном городе Чуфут-Кале.

Он также порекомендовал провести реконструкцию на Чуфут-Кале.

"Здесь была жизнь людей. Ее необходимо показать. Сделать историческую реконструкцию", – сказал он после прогулки по пещерному городу.

Как сообщалось, 23 июля 2017 года прилетел в Симферополь, после чего отправился в Ялту давать концерт. По прибытии в Крым Кстурица успел отметиться скандальными антиукраинскими высказываниями. А на следующий день он попал в базу "Миротворца".

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко раскритиковал выступление режиссера, отметив, что концерт на полуострове показал отношение серба к России и Украине.

В сентябре 2017 Кустурица был внесен Министерством культуры Украины по представлению Службы безопасности в "черный список" лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
выступление, Крым, Кустурица

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Источник:

Крым.Реалии

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