"Люди боятся потерять то, что имеют": в Крыму катастрофически упал уровень жизни

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В оккупированном Крыму, несмотря на "утешительные" заявления подконтрольных России властей, стремительно упал уровень жизни. Об этом сообщает "Крым Реалии".

Ранее самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов заявлял, что сейчас в Крыму 17% жителей с низким доходом. Он отметил, что одной из проблем являются высокие цены на полуострове и надеется, что запуск поездов по Керченскому мосту поможет исправить ситуацию.

Даже пророссийские активисты говорят, что при управлении регионом Сергеем Аксеновым уровень жизни тут не повысится.

"Во время "крымской весны" мы доверили Сергею Аксенову наш Крым. Но теперь понимаем: с ним ничего не получится! Он не государственник! А в этом важном вопросе – повышение уровня жизни крымчан – как, впрочем, и во всех остальных задачах, направленных на нужды простых людей из Крыма, он не мыслит государственным масштабом, а мыслит меркантильным", – заявила активистка Лариса Курашкина.

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По словам крымского активиста Романа Лесниченко, в Крыму процент людей с низким уровнем дохода – это не озвученные Аксеновым 17% населения, а практически все крымчане.

"К сведению Аксенова и других чиновников довожу, что у нас не 17% нищих, а практически все население. Если зайти на сайт "Википедия" и почитать статью о том, что такое "средний уровень" и какая зарплата нужна, чтобы быть этим среднем уровнем, то там видно, что для жителя США средний уровень – это 55 тысяч долларов в год на человека, что соответствует их среднему классу. Если почитать там про Россию, то там написано: 15 тысяч долларов в год на человека! А теперь, если перевести эти деньги в рубли, то мы получим где-то 90 тысяч рублей в месяц на человека. Вот что значит средний класс. И такой доход есть только в Москве и Санкт-Петербурге, но не в Крыму", – сообщил Лесниченко.

По его словам, российская статистика "превратилась в пропагандистский инструмент для действующей власти", ведь на самом деле крымчане экономят на еде, чтобы купить одежду и оплатить коммунальные услуги.

"Аксенов сравнивает наш доход, наверное, по меркам Африки, при том, что даже в некоторых странах Африки он выше. К сожалению, мы, крымчане, почти все – бедные. Хорошо у нас получают только чиновники, начиная с начальников отделов и бизнесмены, а вот все остальные – просто нищета по мировым меркам", – отметил Лесниченко.

А активист общественного движения "Свободный Крым" Решат Меметов заявил, что падение уровня жизни крымчан "приобретает устрашающий характер".

"То, что сам Аксенов публично признает проблему уровня жизни крымчан, говорит о многом. Значит, умалчивать это власти уже не в состоянии. И на то есть весомые причины: уровень жизни крымчан падает, и чтобы видеть это, не нужно быть экспертом. Люди экономят на еде, чтобы купить одежду и оплатить коммунальные услуги. Пенсионеры вынуждены искать дополнительный доход, так как на пенсии можно лишь выживать. Бюджетники ищут вторую работу или подработку. Но и здесь проблема – зарплаты такие низкие, что порой экономически не целесообразно вообще идти работать за такие копейки. Проблема очень серьезная и страшная. Думаю, что в современных реалиях она будет лишь усугубляться", – рассказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь 9 января.

Напомним, Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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