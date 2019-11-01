Масштабные отключения света в Симферополе: названы улицы и причины

На восьми улицах города электроснабжения не будет весь день

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Россией Симферополе снова отключают свет – 1 ноября будут обесточены восемь улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 1 ноября будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Автомагистральная 7-19 (нечет), пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет), ул. Подводников 2-8,16 (чет), 1-9 (нечет), пер. Садовый 2, 2/3, 2/4, 8-14 (чет), 1-13 (нечет), ул. Троллейбусная 6-10, 16 (чет), 19 (нечет), ул. Куйбышева 40а (чет), ул. Полевая 24-64 (чет), 13-51 (нечет), ул. Репина 54-66 (чет), 69-75 (нечет)", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что отключение света в Симферополе в этот день связано с внеплановыми работами.

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Напомним, 31 октября энергоснабжение отсутствовало только на двух улицах Симферополя. Тогда отключения также связали с внеплановыми работами.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Еще мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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