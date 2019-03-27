Массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир"

Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты

Оккупанты из ФСБ обыскали крымскотатарские дома в Симферополе. Скриншот.

Массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6a/7cb/5c9b6a7cb82bc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6a/7cb/5c9b6a7cb82bc.png 2019-03-27T14:36:34+02:00 Крым Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек. Как заявили в оккупационном управлении Федеральной службы безопасности России, их якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные ФСБ, массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.

"Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", – заявили в ФСБ.

Также российские спецслужбы заявили, что в ходе обысков якобы было изъято "значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации".

Между тем, по данным журналиста Антона Наумлюка, перед обысками микрорайон поселка Строгановка был полностью оцеплен силовиками, а на выезде установлены блокпосты с проверкой машин и паспортным контролем.

"До этого сотрудники ФСБ и полиции обошли все дома, взламывали те, где никого не было, осматривали без разрешения суда. Очевидно, пытаются найти четверых крымских татар, которых не застали сегодня дома во время обысков и местонахождение которых неизвестно", – написал он.

В свою очередь, по данным организации "Крымская солидарность", задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры, журналисты и стримеры этого общественного объединения.

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Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову. Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.

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