Медведев прибыл в оккупированный Крым на концерт к 1030-летию крещения Руси

Последний раз глава правительства РФ посетил оккупированный полуостров в августе прошлого года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вечером 28 июля прибыл в оккупированный Крым. Об этом сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

"Совместно с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси", – написал он.

По данным местных СМИ, Медведев посетил музей-заповедник "Херсонес Таврический", где проходил концерт хора Сретенского монастыря "Шедевры хорового искусства России" по случаю 1030-летия крещения Руси.

Как известно, последний раз Медведев посетил оккупированный полуостров 2017 году.

Напомним, что в ходе встречи с жителями Крыма в 2016 году, одна из ее участниц пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это Медведев произнес фразу: "Просто нет денег. Найдем деньги – будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Этот фрагмент встречи получил большую популярность в интернете и стал предметом многочисленных шуток.