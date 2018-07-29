Медведев прибыл в оккупированный Крым на концерт к 1030-летию крещения Руси

Сегодня, 11:11

Последний раз глава правительства РФ посетил оккупированный полуостров в августе прошлого года

Фото: facebook.com/aksenov.rk
Фото: facebook.com/aksenov.rk

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вечером 28 июля прибыл в оккупированный Крым. Об этом сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

"Совместно с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси", – написал он.

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По данным местных СМИ, Медведев посетил музей-заповедник "Херсонес Таврический", где проходил концерт хора Сретенского монастыря "Шедевры хорового искусства России" по случаю 1030-летия крещения Руси.

Как известно, последний раз Медведев посетил оккупированный полуостров 2017 году.

Напомним, что в ходе встречи с жителями Крыма в 2016 году, одна из ее участниц пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это Медведев произнес фразу: "Просто нет денег. Найдем деньги – будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Этот фрагмент встречи получил большую популярность в интернете и стал предметом многочисленных шуток.
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"Сегодня"

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