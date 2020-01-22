Меджлис: В Крыму за год провели 355 политических арестов

На протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.
Об этом заявил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
"За 2019 год Крымскотатарским ресурсным центром было зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса и беседы, 335 случаев ареста, из которых 43 – по новым уголовным делам, в том числе, два – заочно", - сообщил он.
Бариев добавил также, что было зафиксировано 33 приговора, вынесенных в отношении крымских политзаключенных и 252 решения о продлении содержания под стражей.
Представитель Меджлиса заявил, что Крымскотатарскому ресурсному центру известно о 578 случаях нарушения права крымчан на справедливый суд.
Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.
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