Мертвая рыба и высохшие берега: как в оккупированном Крыму исчезает водохранилище (опубликованы фото)

В Сети появились фото водохранилища в Симферополе, в котором ранее появились острова, а сейчас из-за засухи наблюдается катастрофический уровень воды. Фактически, вместо воды в нем – камни, скелеты мертвой рыбы и ракушки.

В комментариях к фото говорится, что ранее вода доходила до дамбы возле трассы у въезда в город. Из-за этого иногда приходилось делать сброс воды. Возмущенные крымчане шокированы, ведь фото иллюстрируют ситуацию на 14 мая, а засушливое лето – не за горами. А бесснежная зима и весна фактически без дождей не позволили пополнить запасы воды на полуострове.

"Останемся без воды – пить кровь вампиров, которые пьют ее у нас уже 6 лет оккупации ..." – пишут в комментариях к фото.

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"К нам крадется пушной зверь", – грустно иронизируют местные жители.

Ранее сообщалось, что крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. В ноябре 2019 года по пересохшему дну водохранилища ходили люди и ездили автомобили, хотя еще недавно водохранилище в Крыму было полностью покрыто водой.

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