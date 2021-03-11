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"Министр культуры" Крыма перебила Аксенова матом: видео позора

11 марта, 16:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Аксенов даже поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за ее слова

Т.н. "министр культуры" оккупированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время "правительственного" совещания по видеосвязи в прямом эфире, а случилось это как раз во время выступления самопровозглашенного "главы" полуострова Сергея Аксенова. Соответствующее видео появилось в YouTube.

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"Чиновница", вероятно, думала, что ее микрофон отключен и неожиданно прервала выступление Аксенова словами: "Ну ** твою мать, поставили как обезьяне".

Аксенова шокировала фраза Новосельской и попросил ее успокоиться.

"Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?" – сказал он и попросил "вице-премьера" Михаила Назарова, курирующего "министерство культуры", провести служебное расследование.

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"Министр культуры" извинилась перед участниками совещания, назвав причину своего поведения.

"У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя. Тысячелетнее озеро под Инкерманом выкачали досуха.

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Крым Сергей Аксенов маты

Источник: Сегодня

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