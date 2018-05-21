"Многоролевые игры Путина": Чубаров объяснил, что стоит за новыми обысками в Крыму

Сегодня, 14:43

По мнению главы Меджлиса, мы являемся очевидцами новых репрессий и масштабных провокаций

Рефат Чубаров. Фото: AFP
Рефат Чубаров. Фото: AFP

Заявления ФСБ России о создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар является попыткой дискредитации Меджлиса. Об этим в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Многоролевые игры: пока Путин обхаживает Меркель и готовится к встрече с Макроном, ФСБ РФ в оккупированном Крыму "шьет" новые дела на крымскотатарских и украинских активистов", - написал он.

Рефат Чубаров сообщил, что ранним утром 21 мая 2018 года в Бахчисарае в доме активиста "Крымской солидарности" Мустафаева Сервера и в поселке Долинное Бахчисарайского района, в доме Смаилова Эдема, произошли обыски. По завершению обысков, Мустафаева Сервера и Смаилова Эдема арестовали и вывезли сотрудники ФСБ РФ.

"Пресс-служба "крымского главка ФСБ РФ" срочно выдала резонансную информацию о том, что, мол, "раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Группа была организована по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ", – написал он.

По мнению главы Меджлиса, мы являемся очевидцами, а многие и непосредственными жертвами новых репрессий и масштабных провокаций, разворачиваемых в оккупированном Россией Крыму.

"Как правило, при планировании и реализации любых провокаций во временно оккупированном Крыму, ФСБ РФ ставит комплексные задачи. В данном случае, бесспорно, одной из целью разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом. Тем более, именно в эти дни Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения Суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", – написал Рефат Чубаров.

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.
Россия, Путин, Крым, ФСБ, меджлис, Чубаров, обыски

Вы сейчас просматриваете новость ""Многоролевые игры Путина": Чубаров объяснил, что стоит за новыми обысками в Крыму". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Архивное фото

ФСБ обвинила крымскотатарский Меджлис в создании "экстремистской группировки"

Сегодня, 11:20

Один человек был задержан, еще двое объявлены в розыск

Украина

Крым населяют россиянами. Фото: AFP

Заселилось уже 250 тысяч россиян: как РФ меняет население Крыма

Сегодня, 09:58

Тымчук объяснил, для чего Путин перезаселяет украинский полуостров и как вытесняет крымчан
Загрузка...

Политика

фото twitter.com/poroshenko

Порошенко почтил память умершей крымскотатарской активистки

Вчера, 23:02

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае

Украина

Владимир Дусмуханов / Фото: стопкадр

Откровения боевика "ДНР": Захарченко – клоун, а Путин – иуда

Вчера, 09:23

Россия сдает Донбасс по полной программе, жалуется бывший соратник "Стрелка".

Крым

Фото:/twitter.com/KrimRt

"Депортацию пережили и оккупацию переживем": в Крыму появились антироссийские листовки

19 Мая, 18:18

Листовки на разных языках расклеены в Симферополе, Джанкой, Феодосии

Крым

Владимир Балух: Фото: crimeahrg.org

Стало известно о состоянии украинского политзаключенного Балуха после голодовки

19 Мая, 12:12

Недавно украинский активист прекратил длительную голодовку
Загрузка...