"Многоролевые игры Путина": Чубаров объяснил, что стоит за новыми обысками в Крыму

Заявления ФСБ России о создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар является попыткой дискредитации Меджлиса. Об этим в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Многоролевые игры: пока Путин обхаживает Меркель и готовится к встрече с Макроном, ФСБ РФ в оккупированном Крыму "шьет" новые дела на крымскотатарских и украинских активистов", - написал он.

Рефат Чубаров сообщил, что ранним утром 21 мая 2018 года в Бахчисарае в доме активиста "Крымской солидарности" Мустафаева Сервера и в поселке Долинное Бахчисарайского района, в доме Смаилова Эдема, произошли обыски. По завершению обысков, Мустафаева Сервера и Смаилова Эдема арестовали и вывезли сотрудники ФСБ РФ.

"Пресс-служба "крымского главка ФСБ РФ" срочно выдала резонансную информацию о том, что, мол, "раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Группа была организована по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ", – написал он.

По мнению главы Меджлиса, мы являемся очевидцами, а многие и непосредственными жертвами новых репрессий и масштабных провокаций, разворачиваемых в оккупированном Россией Крыму.

"Как правило, при планировании и реализации любых провокаций во временно оккупированном Крыму, ФСБ РФ ставит комплексные задачи. В данном случае, бесспорно, одной из целью разворачиваемых в Крыму в эти дни новых репрессий и провокаций против крымских татар является попытка дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа перед международным сообществом. Тем более, именно в эти дни Международный суд ООН потребовал у России объяснений о причинах неисполнения ею решения Суда от апреля 2017 года об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", – написал Рефат Чубаров.

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.