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Могли убить: журналист рассказал подробности гибели трехлетнего Мусы Сулейманова в Крыму

27 июля, 11:00

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Тело мальчика нашли в выгребной яме

В оккупированном Крыму после нескольких дней поисков мертвым нашли трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусу. По словам оккупантов, ребенок утонул в выгребной яме.

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Но, как сообщил на своей странице в Facebook журналист Айдер Муждабаев, некоторые факты трагедии не совпадают с официальной версией подконтрольных России "властей" полуострова. В частности, по его словам, ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями.

"Пока мы имеем свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта. Если так, то, по логике, такой маленький ребенок физически не мог туда попасть отнюдь. Тем более – потом прыгнуть туда и "за собой" закрыть крышку таким образом, чтобы не было никому заметно", – написал Муждабаев.

Также он отметил, что эту яму крымскотатарские волонтеры проверяли с самого начала поисков мальчика, но были стопроцентно уверены в том, что ребенка там просто не может быть, потому что она, по предварительным сведениям, была закрыта.

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"Поэтому и откачали ее только когда проверили все вокруг и не нашли мальчика. Поэтому я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно. Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчика убили", – подытожил журналист.

Как известно, ребенок исчез вечером 24 июля в поселке Строгановка под Симферополем. Всего к поискам ребенка подключились порядка 700 человек.

Напомним, в оккупированном Крыму отец Мусы, Руслан Сулейманов, был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" еще 26 марта прошлого года. На этой неделе его вернули из психиатрической клиники, где он месяц проходил принудительную экспертизу, в СИЗО.

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