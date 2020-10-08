"Превращают" воду в вино: в Крыму очередное экологическое бедствие (видео)

Воду в вино "превращают" в аннексированном Крыму. Отходы из местного винного завода сливают прямо в Черное море. Об этом сообщила в своем твиттере блогер Роксолана Тудей. Выбросы красного цвета она сняла на видео в районе села Угловое Бахчисарайского района. Как говорится в сюжете новостей "Сегодня", пользователи активно критикуют экологический произвол, а вот как отреагировала оккупационная власть на нарушения, пока не известно.

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А тем временем экологи предупреждают о катастрофе, которая надвигается на оккупированный полуостров. По их словам, Крым входит в период опустынивания. Картина будет очень грустной, если в ближайшие годы полуостров не получит большого количества осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Также мы показывали фото, как исчезает вода в водохранилище под Алуштой. Начала виднеться бетонная плита земляной плотины, которая раньше была под водой.

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