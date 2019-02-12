Москалькова прокомментировала побег капитана судна "Норд" в Крым
Российский омбудсмен попыталась опровергнуть заявления украинских пограничников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко должен посоветоваться с адвокатами перед принятием решения о поездке в Украину на судебное заседание. При этом омбудсмен утверждает, что Горбенко якобы законно выехал в Крым.
"По моим данным, он прошел границу официально, по паспорту, и остается только порадоваться, что это случилось… Далека от мысли, что Владимир Горбенко мог бы неофициально пересекать границу", - подчеркнула она.
Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что задержанный Украиной капитан судна "Норд" Владимир Горбенко официально не пересекал админграницу Украины с Крымом.
По его словам, пограничники сейчас пытаются узнать, как моряк мог проникнуть на оккупированный полуостров с материковой Украины.
"Любые участки границы или админграницу с оккупированным Крымом, или КПВВ на линии разграничения он не пересекал – официально он нигде за пределы контролируемой части Украины не выезжал. Мы сейчас пытаемся узнать, каким образом он оказался в оккупированном Крыму", – сказал Слободян.
Как известно, корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Капитану сообщили о подозрении.
В апреле прошлого года Владимир Горбенко был отпущен под залог из изолятора временного содержания в Херсоне.
Однако стало известно, что подозреваемый в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, исчез – адвокат сообщил о пропаже капитана. Место его пребывания было неизвестно с 26 января.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Москалькова прокомментировала побег капитана судна "Норд" в Крым". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Просить Россию нельзя: в ГПУ указали на проблему с возвращением капитана судна "Норд"
Моряк недавно сбежал с материковой Украины в оккупированный Крым
Пропавший капитан арестованного "Норда" нашелся в Крыму
Капитан судна Норд приехал домой в оккупированный Крым