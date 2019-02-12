Москалькова прокомментировала побег капитана судна "Норд" в Крым

Российский омбудсмен попыталась опровергнуть заявления украинских пограничников

Фото: ombudsmanrf.org (архив).

Москалькова прокомментировала побег капитана судна "Норд" в Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/490/590/5c54905903714.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/490/590/5c54905903714.png 2019-02-12T14:14:00+02:00 Крым Российский омбудсмен попыталась опровергнуть заявления украинских пограничников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко должен посоветоваться с адвокатами перед принятием решения о поездке в Украину на судебное заседание. При этом омбудсмен утверждает, что Горбенко якобы законно выехал в Крым.

"По моим данным, он прошел границу официально, по паспорту, и остается только порадоваться, что это случилось… Далека от мысли, что Владимир Горбенко мог бы неофициально пересекать границу", - подчеркнула она.

Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что задержанный Украиной капитан судна "Норд" Владимир Горбенко официально не пересекал админграницу Украины с Крымом.

По его словам, пограничники сейчас пытаются узнать, как моряк мог проникнуть на оккупированный полуостров с материковой Украины.

"Любые участки границы или админграницу с оккупированным Крымом, или КПВВ на линии разграничения он не пересекал – официально он нигде за пределы контролируемой части Украины не выезжал. Мы сейчас пытаемся узнать, каким образом он оказался в оккупированном Крыму", – сказал Слободян.

Как известно, корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Капитану сообщили о подозрении.

В апреле прошлого года Владимир Горбенко был отпущен под залог из изолятора временного содержания в Херсоне.

Однако стало известно, что подозреваемый в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, исчез – адвокат сообщил о пропаже капитана. Место его пребывания было неизвестно с 26 января.

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