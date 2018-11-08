Мужчина зарезал покупателя в одном из магазинов Судака

Вчера, 23:49

На почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошел конфликт

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Мужчина зарезал покупателя в одном из продовольственных магазинов Судака.

"На почве личных неприязненных отношений между обвиняемым и потерпевшим в одном из продовольственных магазинов Судака произошел конфликт, в результате которого мужчина имеющимся у него ножом нанес пострадавшему не менее двух ударов в область шеи, в результате чего последний скончался", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по данному факту Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти другому человеку. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

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По данным ведомства, обвиняемому на основании ходатайства следствия Судакский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления всех обстоятельств назначены судебные экспертизы, проводится комплекс процессуальных и следственных действий.

Напомним, в феврале в Броварах мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене. Одному из них повезло – он успел убежать. Другой поклонник от нанесенных ножевых ранений скончался.

Кроме того, в июне в Киеве суд приговорил к 7 годам заключения мужчину, который убил отца во время ссоры. Происшествие случилось в прошлом году в Голосеевском районе столицы. Сын ударил отца по голове, тот упал на землю, после чего злоумышленник несколько раз ударил его ножом.
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