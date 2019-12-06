"Мы идем к себе домой": Чубаров анонсировал шествие в Крым

По мнению председателя Меджлиса, эта акция поможет вернуть Россию в правовые рамки

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о подготовке масштабной акции – шествия с материковой части Украины в оккупированный Крым. Об этом он сказал 6 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Крым.Реалии".

"Меджлис крымкотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", – заявил Чубаров.

Глава Меджлиса отметил, что после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки". Он добавил, что организаторы намерены также обратиться к ряду стран и международным организациям, что бы они приняли участие в марше.

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На данный момент уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций, а дата акции будет известна позже.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к Зеленскому с предложением заявить на весь мир во время переговоров "Нормандской четверки" требование вернуть Крым Украине.

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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