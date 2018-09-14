Мы умираем в Армянске, все очень плохо: соцсети сообщили о новой катастрофе в Крыму

Сегодня, 12:59

Жители города сообщили о "сумасшедшей изжоге" и катастрофической ситуации

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После химической катастрофы в оккупированном Крыму, которая произошла 24 августа, в пострадавшем городе Армянск жалуются на новые выбросы кислоты с местного завода – местные жители рассказали об ухудшении ситуации, и пожаловались, что им нечем дышать.

Так, в сетевом сообществе "Черный список Армянска-Красноперекопска" пользователи заявили о "страшной изжоге и рвоте", а также волнуются по поводу скорого возвращения детей.

"Мы умираем в Армянске, а что будет с нашими детьми? Никому ничего не надо, куда только не писали, везде блокируют" Дышать нечем!" – говорится в одном из комментариев.

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"Снова дышать невозможно. С каждым днем все хуже", – признался другой комментатор.

"Вышел мусор выбросить (в районе ж/д вокзала) – чуть не задохнулся. Обжигает горло, легкие, нос. Такого еще не было", – сообщил другой житель города.

"Сегодня утром видела дохлых ежа и голубя. То ли совпадение, то ли от выбросов…", – рассказал еще один участник группы. 

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Отметим, что вскоре в Армянск должны вернуться дети, которых оккупационные "власти" временно разместили в санаториях Крыма.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Как известно, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.
Крым, кислота, соцсети, социальные сети, Армянск, химическая катастрофа

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Источник:

"Сегодня"

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