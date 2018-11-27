На админгранице с Крымом ограничили пропуск россиян

Ораничения на КПВВ Чаплинка, Каланчак и Чонгар в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября

В контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным РФ Крымом ввели временные режимные ограничения в отношении граждан РФ в связи с обострением ситуации в Азовском море.

Об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает "Укринформ".

"Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации – как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", - сообщил Гордеев, добавив, что граждан Украины и других государств пропускают без ограничений.

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По его словам, ограничения на КПВВ Чаплинка, Каланчак и Чонгар в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

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