На админгранице с Крымом пропал солдат ВСУ: подозревают похищение (обновлено)

Вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщила военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины на странице в Facebook.

По данным службы, военнослужащий исчез с наблюдательного поста. Мужчину искали, но пока безрезультатно. Кроме того, вблизи места службы бойца обнаружены следы борьбы, поэтому правоохранители рассматривают версию похищения военнослужащего ВСУ.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами. Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего, а материалы по данному происшествию оперативно переданы в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

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Журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook рассказал, что похищенным является старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

"Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой", – написал он.

Также Бутусов рассказал, что в ту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия.

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"Примерно в 10:00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - добавил журналист.

Напомним, в Киеве разыскивали пропавшего солдата-контрактника. Военнослужащий уехал из госпиталя, который расположен в районе Печерска. Он должен был попасть в медицинское учреждение в городе Ирпень, однако не доехал туда и исчез.

Также ранее похищение произошло в Черкассах. Здесь мужчина выкрал женщину и потребовал за нее выкуп в размере 1 тыс. долларов. Подробности – в сюжете:

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