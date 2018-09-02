На админгранице с Крымом российские пограничники создают искусственные очереди

В среднем за сутки через КПВВ "Чонгар" в сторону Крыма пересекает около 400-500 автомобилей

На административной границе с аннексированным Крымом российские пограничники усилили пропускной контроль и создают искусственные автомобильные очереди. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

"Сегодня пограничники в который раз зафиксировали искусственные очереди на админграницах. Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких накоплений перед украинским КПВВ "Чонгар", но в то же время сегодня около 200 автомобилей ждали своей очереди перед оккупационным так называемым "пунктом пропуска", – говорится в сообщении.

Согласно информации, в среднем за сутки через КПВВ "Чонгар" в сторону Крыма пересекает около 400-500 автомобилей.

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"То есть, почти половина транспортных средств, пересекающих админграницу за сутки, сразу стояли в очереди, созданной оккупантами, вероятно, для "картинки туристического потока" или нежелание качественно работать", – добавили в пресс-служба.

Также отмечено, что обычно на админгранице пропуск автомобилей осуществляется оккупантами с помощью светофора и шлагбаума, но сегодня они выставили там для контроля дополнительно военных.

Напомним, в июле в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассказали, зачем украинцы пересекают границу с Крымом. В ведомстве отметили, что в июне количество пересечений границы увеличилось почти на 38% по сравнению с маем.

А тем временем Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.