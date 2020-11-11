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На админгранице с оккупированным Крымом выявили загрязнение воздуха

11 ноября, 03:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Исследования проводились с 20 октября

При проведении мониторинга у границы с оккупированным Россией Крымом украинские специалисты выявили превышение максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Превышала нормативную концентрация в воздухе следующих веществ: метана, сероводорода, углеводородов насыщенных, оксида азота, озона, диоксида серы, фенола, ксилола, этилбензола и стерола.

Отмечается, что мониторинг воздуха окружающей среды проводился в течение нескольких недель с 20 октября в Каланчацком и Чаплинском районах Херсонской области. Наблюдения в этом районе продлятся до 12 ноября 2020 года.

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Напомним, в аннексированном Крыму пересыхает все больше водоемов и воду во многих населенных пунктах подают по графику. В частности, мы сообщали, что оккупанты на полуострове заговорили о еще большем ужесточении графика подачи воды в Симферополя – с шести до четырех часов в сутки.

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Крым загрязнение воздух мониторинг Херсонская область
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