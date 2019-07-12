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На аннексированном полуострове убили крымского татарина – журналист

12 июля, 02:24

После разговора по телефону мужчина собрался и уехал

Фото: facebook.com/namatullaev

На аннексированном полуострове найден мертвім пропавший 10 июля крымский татарин Фахри Мустафаев.

Об этом сообщает в сообщении в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мёртвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", – заметил он.

Из рассказов родных Наматуллаев узнал, что в среду утром, после разговора по телефону Фахри собрался и уехал якобы по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей.

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Ранее сообщалось, что на пляже Николаевки в западном Крыму туристы обнаружили тело мужчины, к шее которого была привязана гиря. Очевидцы рассказали, что утопленник был одет в костюм, а его тело оказалось сильно изувечено.

Напомним, что ранее в Крыму вынесли приговоры фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" - Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединова и Эмилю Джемаденову, которым дали от 12 до 17 лет лишения свободы.

Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.

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Тег Крым, смерть, убийство, крымские татары

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