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На фестивале к годовщине аннексии Крыма унесло воздушный шар с ребенком

3 мая, 11:55

Экстремальный полет завершился благополучным падением гондолы

Фото: "МЧС Крыма"
Фото: "МЧС Крыма".

Драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии.

Как сообщают Крым Реалии со ссылкой на подконтрольное Кремлю МЧС Крыма, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

"Шар, взлетевший с площадке, при первой посадке на подстанции "Кафа" корзиной ударился о землю. В корзине находилось 5 человек, из них четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок двенадцати лет. В результате удара о землю корзина опрокинулась и из нее выпало четверо взрослых, ребенок остался в корзине шара. После чего потоком ветра шар вновь подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива", – говорится в сообщении.

Для возможного перехвата шара на воде и в воздухе были направлены катер и вертолет. В конце концов шар с ребенком упал во двор частного дома на улице Дружбы в Феодосии. Ребенок не пострадал.

Фестиваль воздухоплавания "Крымская Весна" приурочен к пятилетию аннексии Крыма Россией. В рамках фестиваля проходят различные спортивные и показательные полеты.

Как сообщалось, три человека пострадали в масштабном ДТП со "скорой" в Феодосии.

Также мы сообщали, что в Крыму рейсовый автобус слетел в кювет.

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Тег Крым, ребенок, воздушный шар

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