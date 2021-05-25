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На фестивале в Крыму показали героев АТО вместо фильма "ЛНР" с Поклонской

25 мая, 13:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Севастополе собрали людей на показ фильма боевиков, но вместо него на экран вывели украинских военнослужащих

В оккупированном Крыму во время российского фестиваля "Золотой витязь" сорвали показ фильма "Ополченочка" группировки "ЛНР".

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Об этом сообщил продюсер фильма, боевик "ЛНР" Роман Разум, пишет "Крым.Реалии".

Фильм не смогли запустить в Севастополе в кинотеатре "Москва". Разум заявил, что это якобы диверсия. Он утверждает, что "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". При этом боевик не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.

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Этот фильм сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года. В фильме снялась экс-прокурор оккупированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, она играла саму себя.

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Напомним, ранее боевики придумали очередную страшилку об украинцах. Якобы украинские волонтеры сбросили на оккупированный Славяносербск открытки в виде 100-рублевых купюр, которые заражены туберкулезом.

Отметим, в Украине на борьбу с рупорами Кремля выделят 500 миллионов гривен.

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