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На горящих у Керченского пролива судах начали рваться швартовые тросы

Сегодня, 17:15

Спасатели отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга

На горящих у Керченского пролива судах начали рваться швартовые тросы Крым Спасатели отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга

Швартовые тросы, соединяющие горящие в Черном море суда "Маэстро" и "Канди", начали рваться, сообщает Морской спасательно-координационный центр Росморречфлота в среду.

"Поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов" – начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну "Маэстро". (. . .) осталось два продольных", – говорится в сообщении.

Спасатели также отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга. Так, "Канди" сместился вдоль корпуса "Маэстро" в корму на расстояние порядка 20 метров.

На месте бедствия работают "Спасатель Демидов" и морской буксир "Меркурий" – оба судна ведут орошение горящих танков.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. Спасти из охваченных огнем судов удалось 12 человек.

Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

пожар, Черное море, Керченский пролив

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