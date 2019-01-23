На горящих у Керченского пролива судах начали рваться швартовые тросы
Спасатели отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга
Швартовые тросы, соединяющие горящие в Черном море суда "Маэстро" и "Канди", начали рваться, сообщает Морской спасательно-координационный центр Росморречфлота в среду.
"Поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов" – начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну "Маэстро". (. . .) осталось два продольных", – говорится в сообщении.
Спасатели также отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга. Так, "Канди" сместился вдоль корпуса "Маэстро" в корму на расстояние порядка 20 метров.
На месте бедствия работают "Спасатель Демидов" и морской буксир "Меркурий" – оба судна ведут орошение горящих танков.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек. Спасти из охваченных огнем судов удалось 12 человек.
Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
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