На грани катастрофы? В Крыму стремительно растет заболеваемость COVID-19

Всего на оккупированной территории выявлено 140 101 положительных случаев коронавируса

В Крыму ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Также за минувшие сутки от опасного вируса скончалось шесть человек.

Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

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Какая ситуация с COVID-19 в Крыму?

По состоянию на 9 февраля на оккупированной территории зафиксировали 915 новых случаев, что превышает озвученные накануне показатели – 887 случаев за 7 февраля.

Всего в Крыму выявлено 140 101 положительных случаев COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, а выздоровевших за весь период – 128 126

В Севастополе ужесточили карантинные ограничения

В 4 февраля на 3 недели в Севастополе ввели дополнительные ограничительные меры на фоне новой вспышки COVID-19.

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Так, приостановили предоставление госуслуг в помещениях органов госвласти и перевели все в дистанционный режим.

Кроме того, в оккупированном Севастополе сократили заполняемость помещений кинотеатров, театров, домов культуры до 50% (ранее было 70%).

В Крыму развернули дополнительные койки

На оккупированной территории для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями развернули 1 971 койку в 29 учреждениях здравоохранения, из них 1 730 – для взрослых, 241 – для детей. С кислородной поддержкой – 1 628 коек.

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.