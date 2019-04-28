На КПВВ "Каланчак" Благодатный огонь передали Крыму: опубликованы фото

Святыню из рук капеллана пограничников принял архиепископу Крымскому











В Херсонской области, на административной границе с оккупированным Крымом, состоялась передача Благодатного огня на полуостров.

Как сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, святыню передал военный капеллан Херсонского отряда отец Игорь и заместитель главы Херсонской ОГА Сергей Тригуб.

Огонь, доставленный из Иерусалима, для верующих, проживающих на полуострове, принял архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины владыка Климент.

После передачи Благодатного огня чиновники передали военным, которые несут службу на посту, пасхальные вкусности.

Напомним, ранее Благодатный огонь был доставлен в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор - его привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Ранее, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени. Очевидцами чуда стала и украинская делегация.

Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.

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