Оккупанты в Крыму захватывают заповедники, чтобы построить дачу Путина – эколог
Эксперты назвали причину передачи российским федеральным органам охраняемых территорий оккупированного полуострова
Единственной целью передачи в ведение Управления делами президента РФ охраняемых заповедных территорий на южном берегу Крыма, в одном из которых недавно произошел пожар, может быть строительство там новой резиденции для Владимира Путина.
Так считает заместитель председателя российской партии "Яблоко", эколог Николай Рыбаков.
"Это может быть [сделано. – Ред.] с единственной целью – другой я не вижу – строительство очередной какой-то резиденции или использование в подобных целях уникального природного объекта", – сказал он "Крым.Реалии".
Рыбаков напомнил о том, что такая схема используется президентском ведомством не впервые.
"В Краснодарском крае мы были свидетелями того, что заповедники или территории, которые должны были получить такой статус, использовали для строительства дач и резиденций президента России", – добавил эколог.
Ранее оккупационное "министерство экологии и природных ресурсов Крыма" выразило намерение к декабрю передать России семь природных заповедных территорий полуострова, включая Карадагский заповедник, заповедник "Мыс Мартьян", Никитский ботанический сад и Крымский национальный парк.
В министерстве природы РФ сообщили другую дату – октябрь этого года.
Напомним, для благодаря резонансу в социальных сетях на борьбу с пожаром в урочище "Уч–Кош" были подняты все возможные силы.
Также сообщалось, что сам Владимир Путин посетил оккупированный полуостров в начале августа.
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