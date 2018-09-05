Оккупанты в Крыму захватывают заповедники, чтобы построить дачу Путина – эколог

Единственной целью передачи в ведение Управления делами президента РФ охраняемых заповедных территорий на южном берегу Крыма, в одном из которых недавно произошел пожар, может быть строительство там новой резиденции для Владимира Путина.

Так считает заместитель председателя российской партии "Яблоко", эколог Николай Рыбаков.

"Это может быть [сделано. – Ред.] с единственной целью – другой я не вижу – строительство очередной какой-то резиденции или использование в подобных целях уникального природного объекта", – сказал он "Крым.Реалии".

Рыбаков напомнил о том, что такая схема используется президентском ведомством не впервые.

"В Краснодарском крае мы были свидетелями того, что заповедники или территории, которые должны были получить такой статус, использовали для строительства дач и резиденций президента России", – добавил эколог.

Ранее оккупационное "министерство экологии и природных ресурсов Крыма" выразило намерение к декабрю передать России семь природных заповедных территорий полуострова, включая Карадагский заповедник, заповедник "Мыс Мартьян", Никитский ботанический сад и Крымский национальный парк.

В министерстве природы РФ сообщили другую дату – октябрь этого года.

Напомним, для благодаря резонансу в социальных сетях на борьбу с пожаром в урочище "Уч–Кош" были подняты все возможные силы.

Также сообщалось, что сам Владимир Путин посетил оккупированный полуостров в начале августа.