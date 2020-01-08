На Рождество в оккупированном Крыму пели украинские колядки и песни: фото

Во время рождественской службы часть прихожан подпевали хору

Фото: ru.krymr.com

В оккупированном Россией Крыму Рождество не прошло без украинских песен – в центре Симферополя и Ялте пели колядки.

Как сообщает "Крым. Реалии", 7 января в Симферополе открыли рождественский вертеп. Перед гостями на площади выступил городской хор художественной самодеятельности и церковный хор. А участницы вокального ансамбля городского культурно-досугового центра имени Шевченко пели колядки и другие украинские песни.

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В частности, в оккупированном городе спели "Щедрик" Леонтовича, "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч". Некоторые из собравшихся на Рождественскую службу прихожан подпевали хору.

Кроме того, украинские песни звучали во время вечерней службы в Рождественскую ночь с 6 на 7 января в одном из ялтинских храмов.

Напомним, не так давно в оккупированном Россией Севастополе на празднике народной песни "Пою тебе, мой Севастополь" несколько коллективов исполнили песни на украинском языке.

Ранее мы сообщали, что Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Женевских конвенций Россией,которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

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