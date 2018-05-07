На Симферополь обрушился ливень, улицы города оказались затоплены: фото и видео

Вчера, 18:35

В столице Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с

 


В Симферополе обрушившийся ливень с грозой стал причиной подтопления тротуаров и автомобильных дорог. Ранее столица Крыма уже уходила под воду. Как сообщает 3652.ru, симферопольцы негодуют – по улицам столицы текут дождевые реки.

Улица Севастопольская, Глинки, Киевская в районе Московского кольца, Гурзуфская – дороги ушли под воду. "Воды по щиколотку, передвигаться очень трудно", – возмущаются горожане в соцсетях.

От обрушившийся стихии страдают и симферопольские автолюбители.

"По улице Гурзуфской очень тяжело проехать – глохнут машины", – отмечают водители. Нашлись и такие водители, которые потеряли автомобильные номера. "Потерял автомобильный номер в симферопольских реках", – рассказал автолюбитель.

Ранее в Кымском "главке МЧС" сообщили, что в понедельник, 7 мая, в Симферополе ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В ближайшие 2-3 часа и до конца дня 7 мая в столице Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с.

По данным синоптиков, дождливо в Симферополе будет всю неделю. При этом дневная температура воздуха опустится до +20°С.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и ветхих строений", – сообщили в "МЧС".

Ранее сообщалось, что гроза в Румынии унесла жизни восьми человек, более 60 пострадали.
Симферополь, потоп, ливень, гроза

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